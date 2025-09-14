Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza

Mientras departía en un establecimiento comercial de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, el subintentendente de la Policía, Jorge Armando Tapias, fue atacado por un sicario que terminó asesinándolo.
El hombre, de 34 años y quien además era jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, murió en el sector Remolino, donde ocurrió el ataque.
De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió sobre las 9:30 de este sábado, 13 de septiembre, en un establecimiento nocturno del sector, cuando un hombre en moto llegó al lugar y sin mediar palabra atacó directamente a Tapias.