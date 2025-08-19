x

Asesinaron a prestamista en un negocio del barrio La América, en Medellín

Sicarios en moto lo atacaron. Autoridades investigan si su actividad está relacionada con el ataque.

  La víctima tenía anotaciones por violencia intrafamiliar. IMAGEN DE REFERENCIA
    La víctima tenía anotaciones por violencia intrafamiliar. IMAGEN DE REFERENCIA
El Colombiano
El Colombiano
hace 47 minutos
bookmark

En un establecimiento del barrio El Danubio, en la Comuna 12, fue asesinado el fin de semana Gabriel Jaime Gutiérrez Álvarez, un hombre de 58 años identificado como reconocido prestamista.

Según testigos del hecho, dos hombres llegaron dos motos y abrieron fuego en contra del hombre que recibió seis impactos de bala. Los testigos llamaron a la policía y el hombre alcanzó a ser trasladado al Pablo Tobón, pero finalmente se dictaminó su muerte a las 5:39 p.m.

Lea: Lo que se mueve detrás del alza de los homicidios en Medellín en 2025

Por ahora las autoridades investigan las móviles del homicidio y qué tanto estaría involucrada en este hecho la actividad que desempeñaba la víctima. Lo poco que trascendió es que la víctima presentaba anotaciones por violencia intrafamiliar.

Homicidios van en alza

Con corte al primer semestre de 2025, se evidenció un aumento del 14% en los casos de homicidios ocurridos en Medellín, respecto al mismo periodo de 2024.

Según la versión de la Alcaldía de Medellín, el aumento en los homicidios se debe a un supuesto desgaste de la Mesa de Paz en la que bandas delincuenciales del Valle de Aburrá negocian con el gobierno nacional. Por este presunto desgaste, se estarían disputando bandas y altos mandos criminales el control territorial, desatando muerte en varias comunas.

Lea: Una de cada 5 motos robadas en Medellín terminan en poder del Clan del Golfo

No obstante, la versión de los jefes de las bandas que están sentados en dicha mesa es que la alcaldía y las autoridades han hecho caso omiso a las múltiples denuncias sobre la incursión cada vez mayor de grupos criminales foráneos que estarían desatando una guerra en varios barrios, contrastando con los supuestos esfuerzos de paz que adelantan desde la cárcel las estructuras tradicionales del Valle de Aburrá.

Sea cual sea la causa, el Nororiente y el Centro de Medellín son las zonas donde se están acentuando los hechos de violencia que terminan en homicidios en medio de disputas por rentas criminales como la explotación sexual, la extorsión y también el llamado gota a gota.

No obstante, también hay un alto porcentaje de homicidios que no están asociados a estas dinámicas delictivas. Al menos el 10% de los homicidios en la ciudad están relacionados con hurtos y otro 10% en total a casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar, mientras que también se evidencia una rezago en las labores investigativas y judiciales con cerca de un 22% de los casos sin identificar los móviles.

Utilidad para la vida