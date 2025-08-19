Asesinaron a prestamista en un negocio del barrio La América, en Medellín

En un establecimiento del barrio El Danubio, en la Comuna 12, fue asesinado el fin de semana Gabriel Jaime Gutiérrez Álvarez, un hombre de 58 años identificado como reconocido prestamista.
Según testigos del hecho, dos hombres llegaron dos motos y abrieron fuego en contra del hombre que recibió seis impactos de bala. Los testigos llamaron a la policía y el hombre alcanzó a ser trasladado al Pablo Tobón, pero finalmente se dictaminó su muerte a las 5:39 p.m.
Por ahora las autoridades investigan las móviles del homicidio y qué tanto estaría involucrada en este hecho la actividad que desempeñaba la víctima. Lo poco que trascendió es que la víctima presentaba anotaciones por violencia intrafamiliar.