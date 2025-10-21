Asesinaron a quien sería el sucesor de “Mono Rolex” dentro de su carro en Aranjuez, Medellín

El asesinato de este hombre de 23 años ocurrió a las 9:57 de la noche del pasado domingo en la calle 71A con la carrera 47, en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín, luego de que llegara a un establecimiento comercial en compañía de su novia con la idea de comprar comida para hacer una merienda en su casa, en este mismo barrio.

El poder de la banda Los Rolex, una estructura dedicada al hurto de relojes de alta gama y joyería en Medellín, quedó huérfano por segunda vez en dos meses. En las últimas horas asesinaron a Alexis Quintero Restrepo, alias El Cabezón, quien habría heredado el liderazgo de este grupo criminal luego de que asesinaran en agosto pasado a alias Mono Rolex.

Según el reporte judicial, mientras que por una ventanilla le estaban entregando los productos de la compra a su compañera sentimental, por la otra llegaron dos hombres en una moto KTM Duke 200 y uno de ellos le disparó por la ventanilla en seis oportunidades, provocándole lesiones en el pecho, el abdomen, el estómago y la espalda. Falleció tras este ataque.

La mujer que lo acompañaba y la comerciante que les estaba vendiendo los productos alimenticios no sufrieron lesiones en este ataque. Los agresores, por su parte, escaparon del sitio, aunque sus movimientos quedaron registrados en cámaras privadas y públicas que había en el sector.

Quintero Restrepo, de acuerdo con los informes de inteligencia, había asumido el liderazgo de este grupo criminal, luego de que el pasado 11 de agosto, en el barrio Manrique Central, asesinaran de una manera similar, dentro de su vehículo, a Juan Pablo Estrada Builes, alias Mono Rolex, quien por años había sido el máximo representante de este grupo criminal.

Las autoridades investigan si este asesinato estaría relacionado con un ajuste de cuentas dentro de esta misma organización y si estaría vinculada con el asesinato de Mono Rolex. Incluso se habla de una vinculación en estos hechos de la banda La Terraza, organización que coordinaría los movimientos de este grupo delincuencial.

Este hombre tenía antecedentes por los delitos de falsedad marcaria (3 de mayo de 2021), hurto calificado (21 de diciembre de 2017 y 22 de enero de 2022) y por violencia intrafamiliar (6 de diciembre de 2024). Se presentaba como comerciante de vehículos, aunque no tendría un almacén donde haría estos negocios.