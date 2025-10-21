Asesinaron a quien sería el sucesor de “Mono Rolex” dentro de su carro en Aranjuez, Medellín

El poder de la banda Los Rolex, una estructura dedicada al hurto de relojes de alta gama y joyería en Medellín, quedó huérfano por segunda vez en dos meses. En las últimas horas asesinaron a Alexis Quintero Restrepo, alias El Cabezón, quien habría heredado el liderazgo de este grupo criminal luego de que asesinaran en agosto pasado a alias Mono Rolex.
El asesinato de este hombre de 23 años ocurrió a las 9:57 de la noche del pasado domingo en la calle 71A con la carrera 47, en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín, luego de que llegara a un establecimiento comercial en compañía de su novia con la idea de comprar comida para hacer una merienda en su casa, en este mismo barrio.