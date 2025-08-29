Asesinaron a una niña de 4 años en Fundación, Magdalena, en medio de un atentado contra un familiar

En el municipio de Fundación, Magdalena, un reciente acto de violencia sumió a la comunidad en un profundo dolor. Lo que comenzó como una persecución de sicarios, terminó con la vida de una niña de tan solo 4 años. Este trágico evento, que conmocionó a todo el departamento, también dejó a una adolescente de 17 años y a un joven de 21 gravemente heridos, por lo que las autoridades pidieron ayuda para que brinden información sobre el caso. Le puede interesar: “No permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”: abogado de la familia de Valeria Afanador Según fuentes de Blu Radio, el objetivo de los sicarios era el joven de 21 años, quien al reconocer a los agresores intentó huir y se refugió en su vivienda. El ataque se desencadenó a las 2 de la tarde de este miércoles en el barrio Rosales.

El ataque armado iba dirigido contra un joven de 21 años de edad. FOTO: El Colombiano

Acto seguido, los delincuentes irrumpieron en el hogar y, a pesar de que el joven intentó usar a la niña y a su tía como escudo, dispararon de forma indiscriminada, sin pensar en las consecuencias. Por eso, a través de sus redes oficiales, la Alcaldía de Fundación, Magdalena, rechazó el homicidio de la pequeña y le solicitó a las autoridades para que este crimen no quede impune. “A nuestra amada comunidad es el momento de actuar. Si tienes información, por pequeña que sea, sobre los responsables de este crimen, por favor, entrégala a las autoridades. Exigir justicia es un deber de todos. Fundación no se rendirá ante el miedo. Unámonos para proteger la vida y la seguridad de nuestros niños y familias”, destacó el comunicado.

El saldo del terror

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena, confirmó los hechos y detalló las consecuencias. “Se presentó un hecho sicarial dirigido contra un adulto de 21 años. En el violento ataque de manera colateral resultó herida la niña de 4 años y su tía de 17. Aunque fueron trasladadas al centro de salud más cercano, la menor ingresó sin signos vitales”, detallaron. Mientras la niña falleció, los otros dos heridos lucharon por su vida. El joven, objetivo del atentado, recibió cuatro impactos de bala y su estado de salud es delicado. Por su parte, la tía adolescente se encuentra estable hasta ahora. Este trágico suceso desató la indignación generalizada y puso en evidencia la crueldad de la violencia criminal.

La Policía en alerta y la búsqueda de los responsables

El crimen motivó la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad por parte de las autoridades locales y la Policía. Se espera que en esta reunión se anuncie una recompensa significativa para obtener información que conduzca a la captura de los sicarios. El principal móvil del crimen, según las primeras hipótesis de la Policía, sería un ajuste de cuentas entre el grupo delincuencial “Los Primos” y el Clan del Golfo. De esta manera, el coronel Duarte Reyes hizo una solicitud a la colaboración de los ciudadanos para resolver este caso. A través de un video publicado en sus redes sociales, la gobernadora del Magdalena (e), Ingris Padilla García, pidió este jueves 28 a la comunidad “que entreguen información que conduzca a la captura y judicialización de los responsables. Magdalena es un territorio de paz”.