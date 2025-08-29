Asesinaron a una niña de 4 años en Fundación, Magdalena, en medio de un atentado contra un familiar

En el municipio de Fundación, Magdalena, un reciente acto de violencia sumió a la comunidad en un profundo dolor. Lo que comenzó como una persecución de sicarios, terminó con la vida de una niña de tan solo 4 años.
Este trágico evento, que conmocionó a todo el departamento, también dejó a una adolescente de 17 años y a un joven de 21 gravemente heridos, por lo que las autoridades pidieron ayuda para que brinden información sobre el caso.
Según fuentes de Blu Radio, el objetivo de los sicarios era el joven de 21 años, quien al reconocer a los agresores intentó huir y se refugió en su vivienda. El ataque se desencadenó a las 2 de la tarde de este miércoles en el barrio Rosales.