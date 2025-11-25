Abogada asesinada en Jamundí, Valle, defendía a narcotraficante con nexos con el cartel de Sinaloa; lo señalan por el crimen

Jamundí, uno de los municipios vallecaucanos que más ha sufrido los embates de la violencia de los grupos armados en los últimos años, se estremeció hace unos días no por un nuevo ataque de las disidencias en su zona urbana o en la rural, sino por el ataque siciarial del que fue víctima una reconocida abogada.
La noche del jueves 20 de noviembre, Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, de 40 años, conducía su vehículo por el barrio El Rosario, de Jamundí, cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta.
Los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones y provocaron que la abogada perdiera el control del automóvil y se estrellara contra la fachada de un local comercial que ya había cerrado. La mujer falleció en el lugar a causa de los impactos de las balas.