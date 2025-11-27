Murió el teniente coronel Rafael Granados tras atentado sicarial en Popayán

El teniente coronel Rafael Granados Rueda, jefe del Estado Mayor de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3 del Ejército Nacional,murió en Popayán luego de ser víctima de un atentado sicarial en la tarde de este jueves

El ataque se produjo hacia las 12:20 p. m., cuando el oficial se desplazaba en su vehículo por el sector de la glorieta que conduce a las casas fiscales donde reside. Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta se acercaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones. Aunque el oficial logró avanzar algunos metros heridos, la gravedad de los impactos le impidió llegar hasta su residencia. Minutos después fue auxiliado por una ambulancia y trasladado al hospital, donde finalmente falleció.

Granados, oficial de la Aviación Militar, se desempeñaba también como Oficial de Operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3. Horas antes, el general Javier Africano, comandante de la Tercera División, había explicado que el coronel “se dirigió desde las instalaciones del cantón militar, aquí en Popayán, hacia la casa fiscal que queda en el barrio Champagnat.”.