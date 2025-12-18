El asesinato del director de cine Rob Reiner revive los 10 crímenes que marcaron a Hollywood

Tras el doble asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michel Singer Reiner en su casa de Los Ángeles, vuelven a la memoria algunos de los crímenes más impactantes que han sacudido a Hollywood y a Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas.
Rob Reiner, de 78 años, era un director querido en la industria del cine, con éxitos como la parodia rockera “This is Spinal Tap”, la aclamada comedia romántica “Cuando Harry encontró a Sally”, el drama judicial “Cuestión de honor”, y el clásico adolescente “Cuenta conmigo”.
Michel Singer Reiner era una fotógrafa que colaboró con su esposo en su cinta de terror “Miseria” (1990).
Los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en la casa el domingo 14 de diciembre. Medios locales informaron que parecían haber sido acuchillados, y algunos portales detallaron que los habían degollado.