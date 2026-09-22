Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Crece la indignación en Medellín por el asesinato de Esteban Ramírez: autoridades avanzan en investigaciones, pero aún no hay resultados

Familiares pidieron al presidente De la Espriella hacer justicia en este crimen en el que dos sujetos le quitaron la vida a un hombre por robarle una cadena y dos celulares. Pese a los videos de seguridad y el pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez, no hay capturados. Conozca los detalles del caso.

  • Esteban Ramírez y su hermana se movilizaban en un vehículo por el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín, cuando fueron abordados por dos sujetos en una moto, quienes les quitaron sus celulares. Uno de ellos le disparó al hombre. Foto Cortesía
    Esteban Ramírez y su hermana se movilizaban en un vehículo por el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín, cuando fueron abordados por dos sujetos en una moto, quienes les quitaron sus celulares. Uno de ellos le disparó al hombre. Foto Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

La indignación por el asesinato de Esteban Ramírez en Medellín, por robarle una cadena y dos celulares, aumenta en la opinión pública y más cuando a cuatro días del atroz crimen no hay resultados concretos sobre los responsables.

Ramírez, de 38 años de edad, y su hermana se movilizaban en un vehículo la noche del pasado viernes por la calle 30 con la carrera 70, en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín, cuando fueron abordados por dos sujetos en una moto, quienes les quitaron sus celulares. Uno de ellos le disparó al hombre.

Con un impacto en la cabeza, Ramírez fue trasladado a la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano, donde falleció 20 horas más tarde.

Cuando uno de los delincuentes le pidió a Esteban que le entregara sus pertenencias, ocurrió un altercado, puesto que el fallecido no entendía qué más quería que le entregara, fuera de su equipo celular. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada”, narró la hermana de Esteban.

Las autoridades afirman que hay avances en la investigación; sin embargo, hasta el momento, no se reportan capturas. Familiares de la víctima, quien era jefe de ventas de Coca-Cola en Armenia, exigen justicia y piden al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenar la captura de los responsables.

Este lunes en la noche, cuatro días después del atroz crimen, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció lamentando el hecho y afirmó que está al frente de la situación. Prometió que los responsables serán judicializados.

“Me tiene muy triste lo que sucedió con Esteban Ramírez. Fue asesinado por unos desgraciados por robarle una cadena de oro y dos celulares. Me comuniqué con la familia y le dije que, aunque avanzamos en la investigación para encontrar a los responsables, que los vamos a encontrar, eso no le devuelve la vida a Esteban. Yo mismo estoy al frente hasta agarrar a estos desgraciados que le arrebataron la vida. Mi solidaridad con su familia y amigos”, dijo el mandatario.

Por su parte, el subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Juan Sierra, explicó que avanzan en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los momentos determinantes del suceso y que la investigación no se concentra únicamente en establecer la responsabilidad de quienes habrían participado directamente en el hurto, sino en otras personas que podrían estar vinculadas como dinamizadores o facilitadores antes, durante y después de la comisión del hecho.

Así mismo, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó su indignación por este crimen, se solidarizó con la familia y anunció el acompañamiento jurídico para evitar la impunidad.

“No estamos buscando únicamente a quienes habrían ejecutado directamente el hurto y este homicidio. También estamos avanzando sobre otras personas que pueden haber tenido algo de participación como dinamizadores, facilitadores dentro del antes, durante, pero también dentro del después de la comisión de este hecho. Aquí vamos por todos los responsables», aseveró el funcionario”.

En contraste con este asesinato, afirmó el alcalde Gutiérrez, el actual mes es el menos violento en la historia de Medellín, con solo tres homicidios en lo que va de septiembre.

“Habrá justicia y yo mismo me encargo. Yo mismo estoy al frente del caso y hablé con el director de la Policía Nacional, avanzamos bien y vamos a dar los resultados”, afirmó.

Tanto los familiares de Esteban como la ciudadanía, que ante estos casos se atemoriza por el ímpetu criminal y despiadado de los delincuentes, que sin importar en lo más mínimo la vida de las personas, disparan contra sus víctimas, aún esperan respuestas y justicia. Que este crimen no quede impune.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era Esteban Ramírez y dónde ocurrió el crimen?
Esteban Ramírez tenía 38 años y era jefe de ventas de Coca-Cola en Armenia. Fue atacado mientras transitaba en vehículo con su hermana por el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín.
¿Han capturado a los responsables del homicidio en Belén?
Hasta el momento no hay reporte de personas capturadas. La Policía Metropolitana y la Fiscalía avanzan en el análisis de videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los asaltantes.
¿Qué han dicho la Alcaldía de Medellín y la Policía sobre el caso?
El alcalde Federico Gutiérrez anunció que asume personalmente el seguimiento del caso y garantizó acompañamiento jurídico a la familia para evitar la impunidad y capturar a los articuladores del crimen.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos