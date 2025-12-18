Asesinaron a futbolista Mario Pineida en Ecuador; fue compañero de Jhon Arias en Fluminense

El defensor ecuatoriano Mario Pineida, del club Barcelona S.C. del puerto de Guayaquil, foco de la violencia de bandas del narcotráfico en Ecuador, fue asesinado a tiros este miércoles en un nuevo ataque contra futbolistas en la nación vecina, informó la policía local.
Lea aquí: Once días duró el infierno de joven paisa secuestrada en Ecuador por un hombre que conoció en una discoteca en Medellín
En septiembre pasado, tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.
Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.