Investigan asesinato de un joven de 25 años en el nororiente de Medellín

Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que un joven de 25 años fue asesinado en el nororiente de Medellín.
De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se perpetró durante la madrugada del pasado martes 16 de septiembre, en inmediaciones del barrio Villatina.
A altas horas de la noche, se presume que la víctima se encontraba en una vía pública reunido con varios amigos, cuando un grupo de sujetos armados que se movilizaba en un vehículo lo interceptaron y abrieron fuego.