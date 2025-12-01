Asesinaron a integrante de la comunidad LGBTIQ+ en un cuarto que había alquilado hace una semana en el centro de Medellín

Por debajo de la puerta de uno de los cuartos de un inquilinato en el barrio Boston, centro de Medellín, los vecinos vieron que estaba saliendo sangre, lo que se les hizo sospechoso. Cuando abrieron la habitación, se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, completamente desnudo, y con múltiples heridas de arma blanca.
Así ocurrió el asesinato de Marco Guillermo Cerro Moreno, de 38 años, en hechos registrados en la madrugada de este domingo, 30 de noviembre, en la calle 56 con la carrera 36, dentro de un inquilinato en el que este hombre había arrendado una habitación desde la semana anterior.