Asesinan a tiros a lideresa comunal en Bello, Antioquia

La comunidad del barrio Las Vegas, de la comuna 10 en el municipio de Bello, permanece consternada tras el asesinato de Sandra Nogales, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del sector.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió en la tarde de este martes 5 de mayo, cuando la mujer fue impactada en varias ocasiones con arma de fuego. Recibió al menos cuatro disparos que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

También le puede interesar: Capturaron a “La Costeña” y “Ojo Picho” por el asesinato del comerciante Darío Vergara en Támesis, Antioquia

En el mismo episodio violento resultó herido su esposo, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Sandra Nogales era reconocida en la zona por su trabajo comunitario y su participación en procesos sociales del barrio. Su muerte ha generado rechazo entre vecinos y organizaciones locales del municipio, que lamentan la pérdida de una figura clave para la comunidad.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Bello emitió un pronunciamiento en el que condenó el crimen y expresó solidaridad con la familia de la víctima. “Este crimen es inaceptable y solicitamos a las autoridades actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, señaló la administración municipal.

Las autoridades judiciales asumieron la investigación para determinar los móviles del homicidio y dar con los responsables. Por ahora, no se han entregado hipótesis oficiales sobre las causas del ataque.

El caso se suma a los hechos de violencia que afectan a líderes sociales y comunitarios en Antioquia, un fenómeno que sigue siendo motivo de preocupación para organizaciones y autoridades. Según reportes recientes, el departamento encabeza en 2026 las cifras de homicidios de líderes comunitarios y también registra el mayor número de masacres en el país, con al menos seis casos entre enero y marzo dentro de un total nacional de 35 eventos que dejaron más de 130 víctimas. Esta situación ha sido asociada a la persistencia de grupos armados ilegales en distintos territorios y a disputas por el control local, lo que mantiene en riesgo a quienes ejercen liderazgo social y comunitario.

Lea más: Asesinato de líder comunal desplaza a casi 20 familias en Segovia