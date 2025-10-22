Así ocurrió la captura del sobrino de María Victoria Correa por su asesinato en Rionegro, Antioquia

Cuando apenas salía el amanecer este miércoles, agentes de la Sijín de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía llegaron hasta una lujosa vivienda del corregimiento Llanogrande, de Rionegro, con una orden de captura para aprehender a Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, el sobrino de la periodista María Victoria Correa Ramírez. Al menor lo señalan de ser uno de los autores intelectuales de este crimen, en el que también murió su abuela y otra tía resultó lesionada. De acuerdo con fuentes de inteligencia, los uniformados tocaron la puerta de la propiedad cuando aún se encontraba dormido. En presencia de su mamá, le oficializaron su aprehensión y se lo llevaron para iniciarle un proceso por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio. En contexto: ¡Atención! Cogieron al sobrino de periodista María Victoria Correa por su asesinato y el de su hermana en Envigado Todo porque las investigaciones habrían mostrado que este menor de edad habría tenido una participación en el crimen ocurrido sobre las 12:30 p.m. del pasado 28 de marzo dentro de la panadería Pecositas, ubicada en la carrera 43A (avenida El Poblado) con la calle 25 sur, en el barrio Villagrande, de Envigado.

Miguel Ángel se encontraba con sus tías María Victoria y Bertha Luz, así como con su abuela María Norelia en este establecimiento con motivo del festejo de su cumpleaños 17, el cual ocurrió días antes. Los cuatro se ubicaron en la mesa más cercana a la entrada, puesto que el establecimiento estaba semivacío. En los lugares más cercanos a la entrada se sentaron estas adultas mayores, mientras que en el puesto de fondo se ubicó Miguel Ángel.

Esta imagen corresponde a la grabación dentro del establecimiento comercial donde fueron asesinadas las dos hermanas. FOTO: CORTESÍA

Cuando apenas habían pedido lo que iban a consumir, ingresó Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali, con una maleta de domiciliario. Cuando intentó dispararle a María Victoria, el arma se le encasquilló. Detrás de él ingresó Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, y él le disparó en una ocasión en la cabeza a María Victoria, en dos más a Bertha Luz en el cuello y una pierna y finalmente lo hizo con María Norelia una vez en la cabeza. Entérese: Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen A Miguel Ángel, el sicario ni siquiera le apuntó, mientras María Victoria y María Norelia fallecían. En cuanto a Bertha Luz, por sus lesiones la trasladaron a la Clínica Las Américas del Sur, donde logró recuperarse para luego ser trasladada a otro lugar en el Valle de Aburrá como medida de protección. Para la aprehensión de este menor fueron claves las capturas de alias El Mello y alias Cali en Cali, Valle del Cauca, mientras que a Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, lo detuvieron en Prado, Tolima, entre el 10 y el 13 de mayo. Los tres aceptaron su responsabilidad en el crimen y fueron condenados por el juez Primero Penal de Envigado a 17 años y seis meses de prisión. La pena se logró mediante preacuerdo en el que todos habrían dado información clave sobre los autores intelectuales del crimen, según se conoció en las audiencias. Le puede interesar: Habrían pagado $30 millones por asesinar a periodista María Victoria Correa y a sus hermanas en Envigado De acuerdo con las investigaciones, el crimen se habría perpetrado por una herencia de $3.000 millones que iban a dejar las tres hermanas en propiedades, negocios y cuentas bancarias. Para ello se habría designado a un heredero único y se investiga si este sería el menor aprehendido.

¿Qué sigue para Miguel Ángel Salazar Arenas?

Se espera que en las próximas horas, Salazar Arenas sea presentado ante un juez de control de garantías para responder por los delitos en cuestión, todo bajo el marco de la ley de infancia y adolescencia. En este procedimiento judicial, de acuerdo con el abogado penalista Iván Durango, lo primero es que el menor podría ser privado de la libertad en un Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Menores y no en una cárcel tradicional.

“Cuando los menores tienen entre 16 y menos de 18 años, sean responsables del delito de homicidio doloso, no obtienen beneficio alguno. Deben cumplir la sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios en cuanto a la redención de penas”. En cuanto al tema de la herencia de las hermanas, en caso de confirmarse que fuera Miguel Ángel el único heredero, si se determina su culpabilidad en este doble asesinato, otros familiares podrían demandar esta decisión. “Solo las personas a quienes les interesaría el desheredamiento, después de probar la causal, estas deberán demandar por la vía civil ante juez para que se declare el desheredamiento, mientras tanto sigue siendo el heredero”, explicó el abogado. Así mismo, las autoridades avanzan en la investigación sobre si hay más personas vinculadas en el ataque contra la periodista y sus hermanas, decisiones que se conocerían en los próximos días, tomando en cuenta los testimonios de los ya condenados por este hecho.

