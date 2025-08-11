x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Asesinato de Miguel Uribe modificará las imputaciones que hizo Fiscalía por tentativa de homicidio. ¿Eso qué implica?

A la fecha hay siete presuntos coautores materiales implicados en procesos penales.

  • Durante los dos meses de hospitalización de Miguel Uribe Turbay, hubo múltiples manifestaciones de apoyo y jornadas de oración. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
    Durante los dos meses de hospitalización de Miguel Uribe Turbay, hubo múltiples manifestaciones de apoyo y jornadas de oración. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 14 minutos
bookmark

La muerte del precandidato presidencial y congresista Miguel Uribe Turbay cambiará el proceso penal en curso, que a la fecha involucra a siete personas, pues la Fiscalía tendrá que recategorizar las imputaciones, de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado.

Esto no solo tendrá impacto en la sentencia final, sino que introducirá cambios en los eventuales preacuerdos y principios de oportunidad que los sospechosos planeaban pactar con la justicia.

El homicidio suele tener un rango de pena de 35 a 50 años de cárcel, que puede aumentar dependiendo de los agravantes y delitos conexos, como el concierto para delinquir y el tráfico de armas; o disminuir, según los atenuantes que consideren las partes y el juzgado, como la carencia de antecedentes y la condición de menor de edad, en algunos casos.

De entrada, es importante recordar que algunos de los detenidos ya están cooperando con información, lo cual implica una rebaja en los años de sentencia, solo que el tiempo en prisión aumentará dado que ya se materializó el homicidio agravado.

La Fiscalía y la Dijín ya les cerraron el cerco a los autores materiales, es decir, los responsables de la coordinación logística y operativa del atentado.

Ellos son: Elder Arteaga (“el Costeño”) y William González (“el Hermano”), señalados de reclutar y coordinar el equipo criminal; Carlos Mora y un adolescente de 17 años, encargados del transporte de los miembros del grupo; Katherine Martínez, la joven que transportó el arma de fuego; Cristian González, el motociclista que iba a sacar de la zona al asesino; y el adolescente de 15 años que finalmente le disparó al político, el pasado 7 de junio en un parque de Bogotá.

Estas personas serán citadas a una nueva de audiencia de imputación, en la cual el ente acusador agregará el nuevo delito de homicidio agravado.

El abogado de la familia, Víctor Mosquera, ha sugerido en distintos escenarios que también se debe adicionar el cargo de terrorismo, en particular después de que la Fiscalía reconociera en una de las audiencias que el móvil del atentado fue por la actividad de oposición política de Uribe Turbay.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, tras conocer la noticia de la muerte del congresista, declaró en X: “¡Luto Nacional! En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador @MiguelUribeT. En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia. Nuestras oraciones están con su señora esposa y sus hijos ¡Paz en su tumba!”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La pasada vida de peluquero del ‘Costeño’, el hombre buscado por el atentado contra Miguel Uribe

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida