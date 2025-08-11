Asesinato de Miguel Uribe modificará las imputaciones que hizo Fiscalía por tentativa de homicidio. ¿Eso qué implica?

La muerte del precandidato presidencial y congresista Miguel Uribe Turbay cambiará el proceso penal en curso, que a la fecha involucra a siete personas, pues la Fiscalía tendrá que recategorizar las imputaciones, de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado.

Esto no solo tendrá impacto en la sentencia final, sino que introducirá cambios en los eventuales preacuerdos y principios de oportunidad que los sospechosos planeaban pactar con la justicia.

El homicidio suele tener un rango de pena de 35 a 50 años de cárcel, que puede aumentar dependiendo de los agravantes y delitos conexos, como el concierto para delinquir y el tráfico de armas; o disminuir, según los atenuantes que consideren las partes y el juzgado, como la carencia de antecedentes y la condición de menor de edad, en algunos casos.

De entrada, es importante recordar que algunos de los detenidos ya están cooperando con información, lo cual implica una rebaja en los años de sentencia, solo que el tiempo en prisión aumentará dado que ya se materializó el homicidio agravado.