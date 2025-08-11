Esta es la última pista que sigue la Policía sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe

La organización disidente de las Farc que lidera alias “Iván Márquez”, conocida como la Segunda Marquetalia, es una de las principales sospechosas de orquestar el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, lo ha dicho en varios escenarios, el último de ellos fue una rueda de prensa el viernes pasado: “En el marco de la investigación, todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores”.

La Fiscalía ha sido más precavida frente al señalamiento de los presuntos autores intelectuales. En su comunicado de condolencias por la muerte del congresista, en la mañana de este lunes, solo expresó que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia. Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”.

¿Pero cuál es la pista que conduce a la Policía a sospechar de la Segunda Marquetalia?