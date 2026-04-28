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Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario

La víctima estaba de visita en Colombia para instruir a las comunidades de conversos al judaísmo.

  • El rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, quien fue asesinado en Bogotá. FOTO: CORTESÍA.
    El rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, quien fue asesinado en Bogotá. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Salir a cumplir una cita en algún punto de Bogotá, fue la última actividad que realizó el rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, quien fue brutalmente asesinado y abandonado en un armario, en plena calle de la capital.

La investigación preliminar del crimen, que tiene golpeada a la comunidad judía en Colombia, indica que el religioso de 51 años nació en Estados Unidos y vivía en la ciudad de Nueva York.

Al llegar a la adultez, se convirtió a la fe hebrea y, en calidad de rabino, integraba una comunidad mesiánica en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Una de las hipótesis que analizan los agentes es que Eber viajó a Bogotá para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo, y para ello arrendó un apartamento en la zona norte, mediante la aplicación Airbnb.

A las 9:00 p.m. del pasado martes 21 de abril salió del alojamiento para asistir a una reunión, pero nunca regresó. Desde entonces fue reportado como desaparecido.

Las aciagas noticias llegaron en la noche del domingo 26 de abril, en la localidad de Bosa. Los transeúntes observaron un armario azul abandonado en una acera y, al acercarse, encontraron adentro los restos desmembrados de una persona.

El lunes siguiente las autoridades confirmaron que se trataba de Eber, lo que desató el horror en su gremio de creyentes.

“La Comunidad Mesiánica Yovel expresas sus más sentidas condolencias y su profundo rechazo frente al lamentable y violento asesinato del rabino Nuchem Yisrael Eber, ocurrido recientemente en nuestro país”, expresó en un comunicado uno de esos colectivos.

Y agregó que “nuestra comunidad Yovel se une a la comunidad judía de Colombia y al Estado de Israel en estos difíciles momentos (...). Rechazamos firmemente todo acto de violencia, intolerancia, discriminación, odio o antisemitismo”.

La Policía Metropolitana de Bogotá aún no se ha pronunciado sobre este crimen, pero los portales noticiosos de la comunidad judía en Estados Unidos ya empezaron a lanzar sus hipótesis sobre lo sucedido.

El medio Fuente Latina, que hace cobertura de las noticias relacionadas con Israel, publicó: “Su familia perdió contacto con él durante un viaje al país, lo que activó una búsqueda en coordinación con autoridades locales (...). El caso está siendo investigado como un posible homicidio relacionado con un robo”.

Añadió además que la víctima “había viajado a Colombia con el objetivo de apoyar a comunidades judías emergentes. Organizaciones comunitarias trabajan ahora en la repatriación de sus restos para su sepultura conforme a la tradición judía”.

EL COLOMBIANO se comunicó con el Consulado de Israel Bogotá, cuya oficina de prensa ratificó que el finado estaba en una misión de asesoría a un grupo de conversos; no obstante, dado que no era un ciudadano israelí, sino estadounidense, indicaron que de momento no emitirían una declaración oficial.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia, por su parte, indicó que tampoco habría declaraciones de momento, aunque manifestaron estar al tanto del caso y a la espera de los avances investigativos de las autoridades locales.

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