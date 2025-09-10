x

$100 millones de recompensa y consejo de seguridad: primeras medidas por asesinato de secretario de gobierno de Pradera

La víctima estaba viendo el partido de la selección Colombia cuando el sicario le disparó.

  • Una cámara de seguridad grabó al sicario que le disparó al secretario de Gobierno de Pradera, José Jiménez. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 1 hora
Una recompensa de $100 millones de pesos por información que conduzca a esclarecer los hechos, y un consejo de seguridad extraordinario, son las primeras medidas decretadas por las autoridades luego del asesinato del secretario de Gobierno del municipio de Pradera, en Valle del Cauca.

Las decisiones fueron anunciadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras el ataque sicarial en el que murió José Dorien Jiménez Salazar.

Por internet han circulado varios videos sobre el atentado, perpetrado en la noche del martes, cuando el funcionario observaba el partido de las Eliminatorias entre Venezuela y Colombia (3-6) en las afueras de un establecimiento público, cercano a la sede de la Alcaldía.

En el instante de la fatal agresión, Jiménez estaba mirando la pantalla del celular, cuando se observa en la grabación que un desconocido se le aproxima a pie por el costado izquierdo. Vestía un buzo rojo con el logo de la empresa Nike, una gorra del mismo color y tapabocas.

Acercó el cañón de su arma a la cabeza de la víctima y disparó. Luego huyó en una moto que lo esperaba.

Aunque el secretario fue trasladado a un centro médico de Palmira en una ambulancia, falleció en el camino.

No tenía ningún tipo de amenaza, es algo sorpresivo. Ni la familia ni yo teníamos conocimiento de que haya existido una amenaza contra la integridad de él”, dijo el alcalde de Pradera, Francisco Javier Guzmán.

Según el mandatario municipal, su subalterno “venía liderando la lucha contra las ollas de microtráfico. Pudo haber sido una de las razones que llevo al crimen, pero todavía no hay claridad sobre el tema”.

Además de bandas locales dedicadas al tráfico de estupefacientes, en Pradera delinque el frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, aunque de momento se desconoce de dónde vinieron las balas.

“Invito a quienes tengan información a denunciar. Tengan la certeza de que habrá absoluta reserva”, indicó la gobernadora Toro.

