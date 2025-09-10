$100 millones de recompensa y consejo de seguridad: primeras medidas por asesinato de secretario de gobierno de Pradera

Una recompensa de $100 millones de pesos por información que conduzca a esclarecer los hechos, y un consejo de seguridad extraordinario, son las primeras medidas decretadas por las autoridades luego del asesinato del secretario de Gobierno del municipio de Pradera, en Valle del Cauca.
Las decisiones fueron anunciadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras el ataque sicarial en el que murió José Dorien Jiménez Salazar.
Por internet han circulado varios videos sobre el atentado, perpetrado en la noche del martes, cuando el funcionario observaba el partido de las Eliminatorias entre Venezuela y Colombia (3-6) en las afueras de un establecimiento público, cercano a la sede de la Alcaldía.