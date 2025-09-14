x

Tres hombres fueron asesinados en medio de un acto de intolerancia en un bar de Popayán, Cauca

Dos de las víctimas tenían antecedentes judiciales. Otras tres personas resultaron heridas y son atendidas en centros médicos de la capital caucana.

    Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo, 14 de septiembre. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Tres hombres murieron en la madrugada de este domingo en Popayán en un hecho de violencia que se produjo al interior de un establecimiento nocturno de la capital caucana.

Lea aquí: Liberaron a Samuel Londoño, el hijo del gerente de Licorera del Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz informó que los hombres estaban departiendo en el bar BBT del barrio Bello Horizonte y, sobre las 3:00 de la mañana, en medio de un acto de intolerancia, uno de ellos desenfundó un arma y atacó a tres sujetos, que murieron en el lugar por la gravedad de las heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Orlando Cuscue, Carlos Mauricio Mosquera y Daniel Felipe Samboní. Según medios locales, dos de ellos presentaban antecedentes judiciales.

Siga leyendo: Detuvieron a la alcaldesa del municipio de Cajibío, Cauca, ¿por qué?

Los hechos también dejaron otras tres personas heridas: Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado, quienes fueron trasladados por la misma comunidad, con apoyo de la Policía, a los hospitales Toribío Maya y del Norte. Luego fueron remitidos a centros de mayor complejidad.

Aunque no se tiene claro si el ataque ocurrió por disputas entre organizaciones criminales, la Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta de inminencia 004 de 2025 en la que advertía sobre el riesgo para las comunidades rurales de Popayán por la expansión del Bloque Occidental Jacobo Arenas a través del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, “el cual busca controlar corredores estratégicos, ejercer presión sobre la población y generar amenazas, homicidios y posibles desplazamientos forzados”.

Le puede interesar: Así es como las disidencias han perfeccionado los ataques con drones, ¿el Gobierno está preparado?

De acuerdo con Indepaz, el triple homicidio sería la masacre número 58 en lo corrido del año en el país, y la quinta en el Cauca.

