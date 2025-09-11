FBI publicó fotos de una “persona de interés” sospechosa de asesinar a Charlie Kirk en Utah, EE. UU.

Las autoridades estadounidenses divulgaron este jueves dos imágenes de una “persona de interés”, buscada por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, mientras continúa una frenética búsqueda en la que hasta ahora se encontró un arma que se cree fue usada en el crimen.
En contexto: Activista conservador Charlie Kirk murió tras el atentado en la Universidad del Valle de Utah, confirmó Trump
Kirk, un influencer republicano de 31 años, aliado del presidente Donald Trump, murió el miércoles luego de recibir un disparo cuando hablaba en un evento en la Utah Valley University, en la pequeña localidad de Orem.
Un rifle de alta potencia que se cree fue utilizado en el crimen fue hallado en una zona boscosa, declaró Robert Bohls, director local del Buró Federal de Investigaciones, FBI.