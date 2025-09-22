Uno de los asesores que le pasó plata a David Racero fue denunciado por acoso sexual

Mientras el Pacto Histórico —partido del presidente Gustavo Petro— guarda silencio, la Corte Suprema de Justicia avanza con la investigación contra el representante a la Cámara David Racero por presuntamente utilizar a los miembros de su unidad de trabajo legislativo (UTL) para hacerle diligencias personales, ponerlos a trabajar en sus negocios y hasta pedirles parte de su sueldo. Esta semana se conocieron varios movimientos bancarios que dos de sus exasesores hicieron a favor de Racero.
Según reveló el periodista Daniel Coronell, entre 2018 y 2020 los exintegrantes de su UTL en la Cámara, Yidis Gahona y Marcela Moreno, le giraron al congresista $15’792.178.
Le puede interesar: Audios y transferencias evidenciarían más irregularidades en el equipo del representante David Racero.
Yidis Gahona le giró, según registros bancarios, a Racero $5’320.000 en diciembre de 2018 (cuando el representante petrista iniciaba su primer periodo en la Cámara de Representantes) desde la sede del banco BBVA de Puerto Carreño (Vichada).
Entre tanto, Marcela Moreno la giró las cuentas de su hermano y de su entonces esposa —Jorge Luis Racero y Mariana Hernández, respectivamente— $4’000.000 entre abril y mayo de 2019. En diciembre de ese año, también hay registro de una consignación de $4’000.000 que le hizo a su padre, Jorge Eliécer Racero.