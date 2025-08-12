x

Ashley Biden, hija de Joe Biden, solicita el divorcio tras 13 años de matrimonio

La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, no ha revelado los motivos de la separación, y los detalles del proceso permanecen bajo reserva.

  • Ashley Biden, hija del expresidente de EE. UU., puso fin a su matrimonio con Howard Krein, con quien se casó en 2012. Imagen: Redes sociales.
El Colombiano
hace 51 minutos
bookmark

Ashley Biden, hija del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de la primera dama, Jill Biden, presentó este lunes una solicitud de divorcio de su esposo, el cirujano plástico Howard Krein, después de 13 años de matrimonio. La petición fue radicada en la Corte de Causas Comunes de Filadelfia, según informó The Philadelphia Inquirer.

La pareja, que se conoció a través de Beau Biden —hermano mayor de Ashley, fallecido en 2015—, contrajo matrimonio en junio de 2012 en la iglesia católica St. Joseph on the Brandywine, en Greenville, Delaware, en una ceremonia que combinó las tradiciones católicas de la novia y judías del novio. No tuvieron hijos y residían en Filadelfia.

Ashley, de 44 años, es trabajadora social y activista, y ha mantenido un perfil público bajo durante la carrera política de su padre. Krein, de 58 años, es profesor en la Universidad Thomas Jefferson y director médico de StartUp Health. La pareja no ha hecho comentarios sobre las razones de la ruptura, y en Filadelfia las demandas de divorcio no son de acceso público, por lo que los detalles del proceso permanecen reservados.

El mismo día en que se conoció la solicitud, Ashley compartió en sus redes sociales —y luego eliminó— una fotografía en la que aparecía caminando por un parque y levantando el pulgar, con la canción Freedom de Beyoncé de fondo. También publicó mensajes sobre “nuevos comienzos” y “nuevos límites”, sin aludir directamente a la separación.

El presidente Biden, quien en 2012 describió a Krein como “el hombre adecuado” para su hija menor, no se ha pronunciado públicamente sobre el divorcio.

