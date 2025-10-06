Así avanzan las negociaciones con Hamás: Trump dijo que el grupo islamista “está aceptando cosas muy importantes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 6 de octubre que Hamás está cediendo en asuntos “muy importantes” en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.
“Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, reveló Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.
“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes”, añadió.