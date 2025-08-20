Así cambia el temperamento de los gatos con los años

3 y 4
Múltiples voces de rechazo generó la decisión de la Casa Blanca.
El evento, que hace parte de la programación de la Semana de la Juventud, se realizará en el MOVA y reunirá vacantes para primer empleo, cursos gratuitos y asesorías en emprendimiento.
El último sobreviviente del Holocausto en Colombia falleció en Bogotá tras una vida marcada por la persecución nazi, la pérdida de su familia y su posterior llegada al país. Su historia de resistencia, dolor y renacimiento lo convirtió en un símbolo de memoria.
El requisito aplica para las solicitudes de visa de no inmigrante (que incluye la B-2 para turistas) que se tramitan por primera vez o se renuevan; sin embargo, tiene algunas excepciones.
La Secretaría de las Mujeres del Distrito reforzó la labor de defensa técnica a través de acuerdos con la Defensoría del Pueblo, Fiscalía e instituciones educativas.
