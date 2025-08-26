Así es el perro Terranova, una raza de pescadores

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Taylor Swift fue una de las mayores celebridades que se pronunció en favor de la rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la demócrata Kamala Harris.
La comunidad de El Retorno, al parecer instigada por las disidencias de las Farc, tiene rodeados a los uniformados que hicieron el operativo contra ese delincuente.
El apoderado de los padres de la menor desaparecida en Cajicá afirmó que la rectoría conocía de una amenaza contra el colegio y no la informó a las autoridades.
El accidente se registró en el corregimiento La Margarita, de Salgar, luego de que el conductor perdiera el control del automotor. El hecho, además, dejó un lesionado.
La Fiscalía ajustó las condiciones de indemnización a las víctimas para salvar la negociación con López, tras el rechazo inicial de la justicia.
