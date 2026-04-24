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Así es la “Guerra a muerte” en la Casa de Nariño

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 3 horas
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En esta edición de Mesa Central analizamos las graves denuncias de la exdirectora del Dapre y ahora gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez sobre un presunto entramado de corrupción, amenazas y espionaje al interior de la Casa de Nariño. También examinamos la evasiva postura del candidato Iván Cepeda frente a los debates y la posible Asamblea Constituyente, así como el uso de recursos públicos para sostener una amplia maquinaria de propaganda oficial. Entre tanto, Petro refuerza una maquinaria de propaganda que incluye cuentas falsas, videos generados con inteligencia artificial y más de 220 periodistas activos en todo el país.

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