Endeudado y solo: así está el sistema de salud con Petro

Aun si se diera la primera opción, hoy en día el sector vive tiempos aciagos y que no tiene ni chance de mejorar, empezando por la inacción y demora del Ministerio de Salud en implementar la mesa técnica para el ajuste de la unidad de pago por capitación (plata para atención en salud de los usuarios, conocida como UPC), que le ordenó la Corte Constitucional el 13 de mayo pasado.

A la vuelta de un año y 25 días un nuevo Gobierno estará posesionándose en Colombia. Sea quien sea el o la presidente de entonces tendrá un reto y chicharrón mayúsculo: hacer una reingeniería para reconstruir el sistema de salud, si no continúa el petrismo en el poder; o implementar la reforma que impulsa el Gobierno (que es iniciar un modelo desde ceros) , si el ungido por Gustavo Petro lo releva en la Casa de Nariño.

Y aunque le bajó la caña a que ocho intervenciones a EPS hayan resultado mal, señalando que estas no han servido en ningún Gobierno, lo cierto es que cifras de otras instituciones del Estado muestran que el manejo que les dieron empeoró su realidad económica y la atención a los usuarios.

Al respecto, el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, dijo que esa situación “va a paralizar las instituciones (hospitales y clínicas) porque los proveedores no les van a seguir despachando ni prestando servicios, máxime con la incertidumbre generada por el Gobierno con la no respuesta a las órdenes de la Corte sobre la insuficiencia de la UPC. En un panorama calamitoso y que está al borde del colapso”.

Como esa medida no es para liquidar (cerrar una aseguradora) sino para manejarlas, la responsabilidad de sus indicadores en salud, en satisfacción y económicos, recae sobre la Supersalud y el Gobierno mismo. Sin embargo, los resultados de esa estrategia han quedado en rojo.

Aunque por la naturaleza del tema este panorama se aborda desde los números, lo cierto es que el último eslabón que recibe sus impactos son los pacientes y los usuarios. Una situación que explica por qué las PQR y las tutelas se han incrementado.

Cifras de la Superintendencia revelan que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 se presentaron 322,03 reclamos en salud por cada 10.000 afiliados, mientras que en el mismo periodo de 2023 la cifra fue de 274,65: un incremento del 17 %. Negación de citas médicas con especialistas, falta de oportunidad en la asignación de citas y acceso a tecnologías fueron los principales motivos de reclamos.

Por su parte, Así Vamos en Salud reveló en su boletín sobre la situación del sector en el país de abril pasado que en 2024 se registraron 1,6 millones de PQRS. Una cifras que representa un récord histórico, que estaba en 1,5 millones. De igual manera, detalla que las tutelas por atención médica crecieron 34 % en 2024 y que el aumento de las PQRS entre enero de 2022 y enero de 2025 fue del 101 %, con especial presencia en las EPS intervenidas.

En atención a esto, el vocero de Pacientes Colombia en Medellín, Gustavo Campillo, habla de que el estado del sistema es de una “crisis no solo financiera, sino humanitaria debido a la repercusión que está teniendo en la calidad de vida de miles de personas. Es una cuestión de humanidad que se deriva de la falta de recursos”.

Y es que las quejas y tutelas no son meras matemáticas. Son el reflejo de quienes ven cada vez más barreras de acceso para ir al médico, para continuar sus tratamientos o para ir a un servicio de urgencias.

La semana pasada, el mismo día (8 de julio), dos centros asistenciales en Bogotá y Bello (Antioquia) anunciaron el cierre temporal de sus salas de urgencias. Los motivos de ambos tuvieron que ver con la misma razón: plata. Es decir, optimizar recursos y acomodarse a las condiciones actuales del sistema. Y si bien estos son temporales, representa una carga más para la red hospitalaria en ambos lugares y que se seguirá replicando en distintas ciudades cada vez que se cierren estos servicios.

Campillo lo califica como “el verdadero chu-chu-chu” en el que la “población que requerirá ir a urgencias tendrá que ir a otro hospital y ese otro estará saturado y no tendrá recursos, capacidad y capital humano suficiente. Es una catástrofe humanitaria”.

Es solo voltear a ver estas cifras: el Hospital San Vicente Fundación de Medellín reportó en mayo que su ocupación en urgencias estaba por encima del 280 % y el Pablo Tobón Uribe señaló por esa época que la ocupación era superior al 250 % en urgencias para adultos y al 150 % en las pediátricas. Así mismo, cabe recordar que a finales del año pasado, el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá cerró su sala de atención de partos para garantizar mejor atención “en los servicios de urgencias y hospitalización”.

Ante esto, Luis Gonzalo Morales expone que “cuando la gente pide una cita ordinaria y no se la dan, lo que hace es irse por urgencias para que los atiendan porque allá no se les puede negar la atención, pero con el panorama actual esas atenciones no se están pagando oportunamente”.

Desde 2015, en Colombia todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que tengan servicio de urgencias están obligadas por ley a atender un evento de esa naturaleza sin importar a qué EPS esté afiliada la persona que requiera esa atención.

