Así fue como un dron paralizó la operación del aeropuerto El Dorado, ¿funcionó el sistema antidrones?

Este martes en la noche, las operaciones aéreas del aeropuerto El Dorado estuvieron detenidas por cuenta del sobrevuelo de un dron sobre la plataforma internacional de esa terminal.

A través de comunicados de prensa, y declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se dio a conocer que sobre las 6:36 de la tarde la Aeronáutica Civil (Aerocivil) detecto la presencia del equipo no tripulado y activó los protocolos de seguridad operacional.

Minutos posteriores se ordena la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para proteger a aeronaves y pasajeros.

Lea también: Sistema antidrones del MinDefensa, ¿por qué el director de la UNP viajó a Turquía y se reunió con empresa interesada en billonario contrato?

Hacia las 7:00 p. m., informó el ministro Sánchez, el aeropuerto canceló operaciones aéreas por un posible avistamiento de dron. Durante la contingencia (6:36 p. m. - 7:30 p. m.) s ejecutan inspecciones para garantizar un área libre de obstáculos. Las operaciones permanecen detenidas en tierra por cerca de 45 minutos.

De manera inmediata, según las autoridades, se activó la búsqueda con apoyo visual y sistemas antidrón del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), una base aérea fundamental de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que está contigua al aeropuerto El Dorado.

Media hora después, es decir sobre las 7:30 p.m., se reabrieron las operaciones aéreas en El Dorado tras verificar condiciones de seguridad y un intento fallido del sistema antidrones instalado en esa base militar.

No se pierda: Ataque con drones a tropas del Ejército en Briceño, Antioquia, dejó tres militares lesionados

Posteriormente las autoridades aeronáuticas confirmaron que la situación fue controlada y que las operaciones se normalizaban progresivamente.

Mientras estaban las inspecciones en las pistas, pasajeros reportan retrasos y afectaciones en itinerarios a través de redes sociales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que también fue afectada por retrasos y respalda las medidas adoptadas. Asimismo, informó que se investiga el origen y responsable del incidente con el dron.

De acuerdo con datos de la Fuerza Aérea, en 2025 en el país se registraron 153 incidentes con aeronaves no tripuladas y esta es la tercera causa de emergencias en la operación de aviones en terminales aéreas.