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Así fue como un dron paralizó la operación del aeropuerto El Dorado, ¿funcionó el sistema antidrones?

Mientras estaban las inspecciones en las pistas, pasajeros reportan retrasos y afectaciones en itinerarios a través de redes sociales.

  • Aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa
    Aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este martes en la noche, las operaciones aéreas del aeropuerto El Dorado estuvieron detenidas por cuenta del sobrevuelo de un dron sobre la plataforma internacional de esa terminal.

A través de comunicados de prensa, y declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se dio a conocer que sobre las 6:36 de la tarde la Aeronáutica Civil (Aerocivil) detecto la presencia del equipo no tripulado y activó los protocolos de seguridad operacional.

Minutos posteriores se ordena la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para proteger a aeronaves y pasajeros.

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Hacia las 7:00 p. m., informó el ministro Sánchez, el aeropuerto canceló operaciones aéreas por un posible avistamiento de dron. Durante la contingencia (6:36 p. m. - 7:30 p. m.) s ejecutan inspecciones para garantizar un área libre de obstáculos. Las operaciones permanecen detenidas en tierra por cerca de 45 minutos.

De manera inmediata, según las autoridades, se activó la búsqueda con apoyo visual y sistemas antidrón del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), una base aérea fundamental de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que está contigua al aeropuerto El Dorado.

Media hora después, es decir sobre las 7:30 p.m., se reabrieron las operaciones aéreas en El Dorado tras verificar condiciones de seguridad y un intento fallido del sistema antidrones instalado en esa base militar.

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Posteriormente las autoridades aeronáuticas confirmaron que la situación fue controlada y que las operaciones se normalizaban progresivamente.

Mientras estaban las inspecciones en las pistas, pasajeros reportan retrasos y afectaciones en itinerarios a través de redes sociales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que también fue afectada por retrasos y respalda las medidas adoptadas. Asimismo, informó que se investiga el origen y responsable del incidente con el dron.

De acuerdo con datos de la Fuerza Aérea, en 2025 en el país se registraron 153 incidentes con aeronaves no tripuladas y esta es la tercera causa de emergencias en la operación de aviones en terminales aéreas.

”Sabemos que es un dron particular”: Aerocivil

El director de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, coronel Andrés Felipe Otero, explicó en La FM que el dron avistado anoche en la zona internacional del aeropuerto El Dorado era un dron de un particular que lo habría volado desde la localidad de Engativá.

”Tuvimos una alerta por la intrusión de un dron particular que estaba sobre la zona del aeropuerto, más específicamente sobre la plataforma internacional, y pues, obviamente, debido a esto y manteniendo las todos los parámetros que que nos llevan a a querer mantener la seguridad, tuvimos que suspender momentáneamente las operaciones del aeropuerto El Dorado, mientras cumplíamos con el protocolo de inclusión de drones que tenemos establecidos”, afirmó el coronel Otero.

El funcionario explicó que una vez sucede el hecho un funcionario de Catam vio que la aeronave iba retornando con rumbo hacia esa localidad, es decir, el sistema antidrones no lo neutralizó.

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Ellos tienen establecido que, dentro de las tres punto cinco millas de cualquier aeródromo, cualquier intrusión de un dron representa un riesgo que puede llegar a ser muy crítico, ya que podría causar fatalidades. Un artefacto de este tipo, independientemente de su tamaño, puede ser ingerido, por ejemplo, por una turbina de un avión, provocando el apagado inmediato del motor”, afirmó en la emisora el directivo de la Aerocivil.

En este caso específico, el reporte que analiza la Aerocivil es que el dron llegó hasta la plataforma, atravesó la pista e ingresó a las instalaciones del aeropuerto El Dorado.

Ante esta situación, explican que se activó de inmediato todo el sistema: “los inspectores de rampa y los supervisores de áreas de maniobra iniciaron las verificaciones correspondientes, y uno de los funcionarios logró observar el dron cuando regresaba hacia la localidad de Engativá. Una vez tuvieron la certeza de que no afectaba la operación, procedieron a reactivar las actividades en el aeropuerto El Dorado”.

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