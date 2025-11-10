Así fue el emotivo homenaje de los hinchas de Nacional a Giovanni Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón

Si algo tiene el hincha verde es que nunca olvida a aquellos que los llevaron a conseguir la gloria y el Parque de Banderas de la unidad deportiva Atanasio Girardot fue testigo de eso, el pasado sábado 8 de noviembre, cuando Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y Jéfferson Duque fueron recibidos entre pancartas y cánticos.
Para la edición 2025 del día oficial del hincha verdolaga, el club decidió homenajear a 3 de los futbolistas más inmortales dentro de la historia del club. Le contamos cómo fue el homenaje a los ídolos y cómo fue el paso de ellos cuando vistieron la camiseta de Atlético Nacional.