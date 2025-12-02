Entre el amor y la verdad: así fue la participación de Leo Deluglio en Simplemente Alicia, una historia de secretos y pasión

Leo Deluglio, conocido por su participación en el éxito global ¿Quién mató a Sara?, regresó a las pantallas de Netflix en un rol que capturó la atención del público: el de Benjamín en la nueva serie dramática Simplemente Alicia, que sigue destacando en la plataforma.
El proyecto, filmado principalmente en la capital del país, Bogotá, representó un giro significativo en la carrera del actor. Para Deluglio, quien habló con EL COLOMBIANO, la experiencia no solo fue un desafío profesional, sino una vivencia profundamente transformadora.