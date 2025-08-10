La historia del nuevo molino que subirá 50% la producción de oro de Aris Mining, en Segovia, Antioquia

En el corazón minero de Segovia, Antioquia, donde el oro no solo brilla en las vetas sino también en la historia de su gente, Aris Mining inauguró su nuevo molino de procesamiento, una estructura de 70 toneladas que se impone como símbolo de la minería formal en Colombia.
El acto, más allá del tradicional corte de cinta, fue una celebración compartida con contratistas y pequeños mineros, quienes ahora tienen un papel clave en la expansión de esta operación aurífera que busca aumentar su capacidad de procesamiento de 2 mil a 3 mil de toneladas de material por día.
“En diciembre de 2023 esto era solo una idea garabateada en el respaldo de una servilleta”, recuerda Richard Thomas, chief Operating Officer de Aris Mining, al rememorar cómo arrancó el sueño de esta ampliación.
En apenas siete meses —y sin salirse del presupuesto ni del cronograma— la compañía logró levantar, montar e integrar esta estructura a la planta existente, a varios metros de la tradicional mina El Silencio.
El nuevo molino, instalado en la parte baja del complejo, forma parte de una transformación mayor, también se modernizó la planta de recepción de mineral artesanal, se demolió la antigua infraestructura y se estabilizó un talud adyacente para dejar espacio al nuevo sistema.