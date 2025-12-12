Así funcionan los buques fantasma: la estrategia de Venezuela y sus aliados para burlar sanciones y exportar petróleo

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela subió de tono cuando, en plenas costas venezolanas, las Fuerzas Militares estadounidenses incautaron un buque petrolero alegando que transportaba crudo “sancionado”. La embarcación haría parte de una flota de buques fantasma, una estrategia adoptada también por países como Rusia e Irán.
Desde la Casa Blanca han sostenido que la embarcación hace parte de una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Por otro lado, el régimen de Maduro ha dicho desde Caracas que esos actos son de “asesinos, ladrones, piratas” y que acudirán a instancias internacionales” para denunciar lo que consideran un grave crimen.
Lea también: Video: EE. UU. incautó un buque con petróleo “sancionado” en costas venezolanas
Y es que, aunque el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe ejecutado desde el mes de septiembre no había afectado el tránsito de buques, las acciones de las Fuerzas Militares de EE.UU. ponen sobre la mesa una estrategia que ya ha sido detectada desde Washington para que países sancionados por la Casa Blanca sigan exportando crudo.