Así ha sido el fenómeno BTS en sus conciertos en Colombia

Todo comenzó el 7 de abril de 2026, cuando se confirmó que BTS, el grupo surcoreano integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, se presentaría por primera vez en Colombia, los días 2 y 3 de octubre, en el estadio El Campín de Bogotá. Ese día arrancó la preventa para los miembros del club oficial de fans, y se agotó en cuestión de horas. Tres días después, el 10 de abril, llegó la venta general por Ticketmaster, con precios entre 300.000 y 1.081.000 pesos. El paquete VIP, que incluía acceso al soundcheck, la prueba de sonido previa al show, costó 2.953.000. Las dos funciones terminaron agotadas. Casi seis meses después, el 29 de septiembre, salió una nueva tanda de boletas que se habían retenido por montaje, visibilidad o requerimientos técnicos, con un máximo de cuatro por persona y por fecha. Lea también: BTS mueve 1.000 millones de dólares: así es el negocio detrás del boom del K-pop que llega a Colombia. Esta semana, el miércoles 30 de septiembre, BTS aterrizó en el aeropuerto El Dorado. Dos integrantes llegaron en la mañana desde Estados Unidos y los otros cinco, horas después, en un vuelo chárter, según informaron medios en la capital. La Alcaldía de Bogotá los declaró “huéspedes de honor” mediante el Decreto 413 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, y edificios emblemáticos de la ciudad se iluminaron de morado, el color de sus seguidores. Los clubes de fans habían pedido respeto por la privacidad del grupo, pero en redes circuló un video en el que se ve a unas seguidoras emocionadas al encontrarse en el aeropuerto con algunos de los integrantes.

Al día siguiente, el jueves 1 de octubre, el escenario ya estaba listo. Es una plataforma de 360 grados con un escenario central de 14,7 metros y cuatro pasarelas que representan los trigramas, los símbolos de tres líneas de la bandera de Corea del Sur, inspirada en el pabellón Gyeonghoeru del palacio Gyeongbokgung, en Seúl. Hubo pruebas de sonido y ensayos, y en redes circularon videos en los que la pantalla gigante se alcanzaba a ver desde afuera del estadio.

Esa noche se puso a la venta otra serie de boletas, con más de 30.000 personas en la fila virtual, según confirmó MusicTrends. La fila virtual es una sala de espera en línea que asigna turnos a los compradores para evitar que el sitio de venta se caiga. Esa misma noche, más de 400 fanáticos comenzaron a hacer fila en las afueras de El Campín, a pesar de que no estaba permitido acampar. El viernes 2 de octubre, el ingreso de los compradores VIP comenzó a las 3:00 p. m. y el del público general, a las 4:00 p. m. Según se vio en redes sociales, el grupo terminó su soundcheck alrededor de las 4:00 p. m. Llovió durante la tarde, y muchos entraron con ponchos, porque las sombrillas estaban prohibidas. La ciudad también sintió el evento. Con más de 53.000 personas esperadas, hubo trancones en las calles 53 y 63 y en las carreras 30 y 24, con restricciones viales hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre. Según Infobae, la Policía Metropolitana dispuso 2.900 uniformados, y TransMilenio habilitó ocho rutas especiales desde las 10:00 p. m.

BTS se presentará de nuevo hoy, sábado 3 de octubre, y después seguirá a Lima, con conciertos el 7, 9 y 10 de octubre. Al cierre de esta edición, BTS ya se estaba presentando en su primer concierto en El Campín. Si quiere conocer más detalles de cómo fue la presentación, conéctese a elcolombiano.com.

El miércoles 30 de septiembre, BTS aterrizó en el aeropuerto El Dorado. Dos integrantes llegaron en la mañana desde Estados Unidos y los otros cinco, horas después, en un vuelo chárter, según Semana. La Alcaldía de Bogotá los declaró “huéspedes de honor” mediante el Decreto 413 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, y edificios emblemáticos de la ciudad se iluminaron de morado, el color de sus seguidores. Los clubes de fans habían pedido respeto por la privacidad del grupo, pero en redes circuló un video en el que se ve a unas seguidoras emocionadas al encontrarse en el aeropuerto con algunos de los integrantes. Al día siguiente, el jueves 1 de octubre, el escenario ya estaba listo. Es una plataforma de 360 grados con un escenario central de 14,7 metros y cuatro pasarelas que representan los trigramas, los símbolos de tres líneas de la bandera de Corea del Sur, inspirada en el pabellón Gyeonghoeru del palacio Gyeongbokgung, en Seúl. Hubo pruebas de sonido y ensayos, y en redes circularon videos en los que la pantalla gigante se alcanzaba a ver desde afuera del estadio. Esa noche se puso a la venta otra serie de boletas, con más de 30.000 personas en la fila virtual, según MusicTrends. La fila virtual es una sala de espera en línea que asigna turnos a los compradores para evitar que el sitio de venta se caiga. Esa misma noche, más de 400 fanáticos comenzaron a hacer fila en las afueras de El Campín, a pesar de que no estaba permitido acampar.