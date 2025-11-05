x

Así les fue a los colombianos en la Champions League, en jornada agridulce

Dávinson Sánchez celebró con el Galatasaray: mientras que el Benfica de Richard Ríos no levanta cabeza.

  • El Galatasaray del colombiano Dávinson Sánchez goleó como visitante ante el Ajax de Amsterdam, por La Champions League. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 33 minutos
bookmark

Una victoria, un empate y una derrota es el balance de los jugadores colombianos que este miércoles tuvieron actividad en la Champions League.

Dávinson Sánchez, quien fue titular con el Galatasaray, tuvo un desempeño destacado en el equipo turco, que ganó como visitante ante el Ajax Ámsterdam por 0-3.

Los tantos del Galatasaray fueron obra de Víctor Osimhen, quien celebró a los 59 minutos y convirtió dos penales a los 66 y 78, para que su equipo llegara a nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota en la Champions League, ocupando así la novena casilla de la competencia.

Por su parte, los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán fueron titulares con el FK Qarabag de Azerbaiyán, que empató en casa 2-2 con el Chelsea de Inglaterra. Los tantos del cuadro local fueron obra de Leandro Andrade (29’) y Marko Jankovic, de penal (39’). Por el cuadro inglés marcaron Estêvão (16’) y Alejandro Garnacho (52’).

De esta manera, el FK Qarabag suma siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, ubicándose en la casilla 15 de la competencia europea.

Finalmente, el Benfica, del antioqueño Richard Ríos, quien fue titular, perdió en casa 0-1 ante el Bayer Leverkusen, con tanto de Patrik Schick a los 65 minutos, tras un mal rechazo de la defensa que le dejó el balón servido para marcar de cabeza el gol de la victoria.

Ríos fue protagonista en varias acciones de aproximación al arco rival, pero la falta de efectividad de sus compañeros llevó a los dirigidos por José Mourinho a perder el juego, lo que los mantiene en las últimas casillas de la competencia con cuatro derrotas consecutivas.

La última posición de la tabla es compartida por Benfica y Ajax, los únicos equipos sin puntos.

En la parte alta se encuentran el Bayern Múnich de Luis Díaz, junto al Arsenal y el Inter, todos con 12 unidades, producto de cuatro victorias. El Manchester City, con 10 puntos, ocupa la cuarta casilla; mientras que con 9 puntos están el PSG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool y Galatasaray.

En otros resultados del día, el Inter de Milán derrotó 2-1 al Kairat Almaty, con goles del capitán argentino Lautaro Martínez (45’) y del brasileño Carlos Augusto (67’). Por su parte, el FC Barcelona evitó una humillante derrota en Brujas y terminó empatando 3-3.

Además, el Manchester City goleó 4-1 al Borussia Dortmund, con doblete de Phil Foden (22’ y 57’), mientras que Erling Haaland marcó a los 29 minutos y Rayan Cherki cerró la cuenta a los 90+1, en tiempo de reposición.

