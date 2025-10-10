Así luce Diego Londoño, colombiano que fue hallado en el exterior luego de un video viral en TikTok

La historia de Diego Londoño ha dado importantes giros en las últimas semanas, pues luego de ser hallado en Perú tras una búsqueda emprendida por sus familiares, ahora goza de un drástico cambio de imagen.

Londoño, de 41 años y quien sufre una severa pérdida total de la memoria ha sido buscado desde hace dos años, última vez en la que fue visto en Colombia. Tras ese tiempo de no obtener noticias sobre él, un video en las redes sociales le devolvió la esperanza a la familia del hombre.

El video fue publicado por la creadora de contenido y empresaria Amy Solano quien estaba en su tienda de ropa grabando la forma adecuada de usar uno de los pantalones. En ese instante, un hombre se asomó por la ventana y la saludó con amabilidad.

Solano, conmovida por el gesto espontáneo, decidió compartir el momento en TikTok, acompañándolo con la canción Día de suerte de Alejandra Guzmán. El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de 32 millones de reproducciones y cerca de 3 millones de ‘me gusta’.