Así operaba ‘Luky’, el empresario colombiano que lavó USD 1,2 millones para organizaciones narco mexicanas en EE. UU.

Michael Núñez Daza, también conocido como ‘Luky’, fue condenado a 60 meses (5 años) de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable del delito de conspiración para lavar ganancias del narcotráfico. El hombre, quien operaba desde Cali, lideraba una organización transnacional con actividades en Colombia, México y Estados Unidos.
A Núñez le detectaron movimientos financieros que provenían de co-conspiradores con base en México, fondos que se depositaban en cuentas bancarias estadounidenses a nombre de terceros.