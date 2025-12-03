Así podrá ver la lluvia de estrellas Gemínidas este mes desde Colombia

El calendario astronómico de 2025 llega a su recta final con un espectáculo que cada año se repite, pero nunca se ve igual. Tras el pico reciente de las Leónidas, observado entre el 16 y el 17 de noviembre, ahora es el turno de las Gemínidas, una lluvia de meteoros reconocida por su brillo y velocidad.
Colombia tendrá una ventana privilegiada para observarla, siempre que el clima ayude y la noche permanezca despejada. Según el portal de astronomía Star Walk, la actividad de las Gemínidas comenzará a sentirse desde el 4 de diciembre y se prolongará hasta el día 17.