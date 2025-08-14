Así puede enviar la hoja de vida para trabajar en Croydon: salarios hasta de $5,5 millones

Una de las empresas de calzado colombiano más emplemáticas, Croydon Colombia S.A., con más de 85 años de experiencia en la fabricación y comercialización de calzado, está en búsqueda de nuevos talentos para integrar su equipo.
Actualmente, la compañía tiene vacantes en áreas como administración y oficina, compras y comercio exterior, y bodega, logística y transporte, con salarios que van desde $2,1 millones hasta $5,5 millones.
