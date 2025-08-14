Así puede enviar la hoja de vida para trabajar en Croydon: salarios hasta de $5,5 millones

Una de las empresas de calzado colombiano más emplemáticas, Croydon Colombia S.A., con más de 85 años de experiencia en la fabricación y comercialización de calzado, está en búsqueda de nuevos talentos para integrar su equipo. Actualmente, la compañía tiene vacantes en áreas como administración y oficina, compras y comercio exterior, y bodega, logística y transporte, con salarios que van desde $2,1 millones hasta $5,5 millones. Le puede interesar: Patprimo tiene más de 250 ofertas de empleo en el país; así puede postularse a una vacante con ellos

¿Por qué se destaca Croydon en el mercado colombiano?

Croydon es un referente nacional e internacional en la industria del calzado gracias a la calidad, confort e innovación de sus productos. “Utilizamos materiales duraderos y tecnologías que garantizan comodidad, seguridad y un buen ajuste”, dicen desde la empresa. La compañía comercializa sus productos en tiendas físicas, venta por catálogo y canales en línea, y destaca por su compromiso con la sostenibilidad: fue la primera empresa colombiana de calzado en ser carbono neutro, implementando procesos que reducen el impacto ambiental y promueven la responsabilidad social. Lea más: ¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

Vacantes más destacadas de Croydon

Supervisor de Operaciones Tiendas - Bogotá

Salario: $ 3.761.000 a $ 4.090.000. Responsabilidades: 1- Supervisar las operaciones del canal retail mediante análisis de sistemas como POS JDE y COMERSSIA. 2- Generar informes de gestión para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de procedimientos. 3- Gestionar el procedimiento de cierre diario de tiendas requerido por el área financiera. 4- Controlar y manejar inventarios asegurando el cumplimiento de conteos y cierre de diferencias. 5- Seguir el cumplimiento de horarios del personal y horarios de servicio conforme a lineamientos. Requerimientos: - Profesional en áreas administrativas logísticas comerciales o contables. - Mínimo 2 años de experiencia en supervisión operativa o administrativa en retail. - Experiencia preferible en sectores de calzado moda o consumo masivo. - Residencia en Bogotá. Aplique aquí.

Coordinador de tiendas, zona occidente (Cali, Pasto, Ipiales, Popayán y Palmira)

Salario: $ 4.419.000 a $ 5.500.000. Responsabilidades: - Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas asignado a la zona. - Organizar un itinerario mensual para visitar y monitorear tiendas y personal. - Asegurar la gestión y control del inventario en la región. - Apoyar la administración dotación y entrenamiento del personal asignado. - Supervisar y controlar los gastos de cada tienda. Requerimientos: - Experiencia en retail y manejo de indicadores. - Manejo de personal y atención al detalle. - Disponibilidad para viajar. - Conocimiento básico de Excel. Postúlese acá.

Líder de medios cambiarios (Bogotá)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Elaborar declaraciones de cambio e informes a la DIAN y Banco de la República. - Garantizar la precisión y puntualidad de los formularios de declaración de cambio. - Organizar y conservar documentos de soporte de las operaciones cambiarias. - Verificar validar y consolidar documentos para reportes a la DIAN. - Generar archivos exigidos por la DIAN y presentar la información dentro de los plazos establecidos. - Liderar la interacción con áreas respectivas para la recolección de información. - Documentar y responder a solicitudes de la DIAN o revisoría fiscal. - Diseñar y mantener matrices de control documental y auditorías internas. - Mantenerse actualizado con normativas del Banco de la República y la DIAN. Requerimientos: - Profesional en Comercio Exterior Negocios Internacionales Administración de Empresas o carreras afines. - Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en operaciones cambiarias. - Conocimiento en normativas de la DIAN y Banco de la República. - Habilidad para manejar documentación compleja y detallada. - Curso o especialización en medios cambiarios (preferible). Envíe la hoja de vida.

Líder Técnico Junior de Categoría (Bogotá)

Salario: $ 2.149.000 a $ 2.505.000. Responsabilidades: - Gestionar actividades operativas relacionadas con el manejo de productos y muestras. - Servir como enlace principal con proveedores internos y externos. - Apoyo en la gestión de información para el departamento. - Supervisar el flujo de muestras y productos para asegurar su correcta distribución. Requerimientos: - Un año de experiencia en manejo de productos como textiles calzado o similares. - Conocimiento intermedio de Excel. - Experiencia en gestión de proveedores y compras. - Formación profesional en Administración de Empresas Mercadeo Ingeniería Industrial o Diseño Industrial. - Interés en el mundo de la moda. Conozca más detalles en este enlace.

¿Cómo enviar la hoja de vida para aplicar a las ofertas laborales de Croydon?