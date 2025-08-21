Presupuesto 2026: esto son los sectores con más recortes y los que recibirán más recursos

El Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de Presupuesto para 2026 y los ajustes no pasaron desapercibidos.
Entre los sectores que más sentirían el tijeretazo están deportes y recreación, con una reducción del 33,2%. Le siguen información estadística, que caería 28,5%; agricultura y desarrollo rural, con un recorte de 23,8%.
Asimismo, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que perdería 23%; Presidencia de la República, con una disminución del 22,6%; y vivienda y territorio, con una reducción del 16,7%.
