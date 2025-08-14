Fotos: Así quedó la camioneta del congresista Julio César Triana, atacado a bala en carretera del Huila

En medio de una semana marcada por la muerte de Miguel Uribe, senador asesinado en un atentado en Bogotá, otro congresista denunció un ataque en su contra cuando se movilizaba en su camioneta en el municipio de La Plata, Huila.

Se trata de Julio César Triana, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. A través de su cuenta de X denunció el ataque armado sufrido por seis hombres armados, al parecer, integrantes de las disidencias de las Farc.

Lea también: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil”

El legislador solicitó en sus redes sociales la ayuda de la Policía Nacional y el Ejército. “A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, agregó Triana en su mensaje.