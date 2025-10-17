x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Así se auto-eliminó Daniel Quintero

El Colombiano
hace 2 horas
En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Primero, así se auto-eliminó Daniel Quintero, quien al inscribirse en la consulta de la izquierda del 26 de octubre y luego renunciar tardíamente quedó inhabilitado para competir en las elecciones presidenciales de marzo, según lo establecido en el Artículo 7 de la normativa electoral. Luego, examinamos el avance judicial contra el círculo de corrupción de Quintero, con la prisión preventiva de Misael Cadavid y María Yaneth Rúa por favorecimiento en contratos del Área Metropolitana, y el pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo por un contrato irregular de $73.000 millones en EPM. Finalmente, analizamos la reacción del presidente Petro ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, un reconocimiento que representa un golpe contra Maduro y el progresismo dictatorial.

