Así se robó una empleada bancaria $435 millones y salió campante por la puerta del establecimiento en Sabaneta

Pocos días le duró la fortuna a una empleada de un banco en el municipio de Sabaneta que en diciembre pasado decidió deshonrar la confianza de manejar cifras fuertes de dinero ajeno y decidió apropiarse de más de 435 millones de pesos.

Le recomendamos leer: Así se robó $924 millones el empleado de un banco a clientes en Bogotá

La funcionaria de la entidad financiera, Jenni Marcela Ortiz Díaz, acaba de ser condenada a siete años de cárcel por el delito de hurto calificado y agravado luego de que se allanara a cargos, según informó la Fiscalía.

El disfrute del dinero hurtado solo le duró si acaso un mes, pues los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024 y fue capturada en enero de este año.

Los hechos ocurrieron así, de acuerdo con la investigación que hizo la Fiscalía seccional Medellín: la tarde de ese 12 de diciembre, Ortiz desconectó y alteró las cámaras del establecimiento del sur del Valle de Aburrá, donde prestaba sus servicios como cajera principal.

Luego, llamó a la central de la entidad bancaria para que, a distancia, le abrieran la bóveda del dinero y con el fin de poder terminar de perpetrar su delito, le solicitó a un compañero de trabajo que saliera del local a recibir un supuesto domicilio que ella había pedido.

Después, ella salió con los fajos de billetes y los paquetes de monedas por un valor de 435.896.654 pesos metidos en una tula y desde ese día no volvió a su lugar de trabajo.