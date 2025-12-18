Nace el Fondo Débora Arango en el Mamm, ¿de qué se trata?

El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) acaba de lanzar el Fondo Débora Arango, una iniciativa que tiene como objetivo de activar, preservar y proyectar la obra de la maestra antioqueña hacia nuevos públicos, lenguajes y debates contemporáneos.

El Fondo se presenta como una apuesta colectiva para que el legado de Débora Arango, considerada una de las figuras más importantes del arte colombiano, continúe resonando en los debates actuales.

“Este fondo tiene la intención de visibilizar, circular y cuidar la obra de una de las artistas más importantes del siglo XX en Colombia. Para ser parte de esta iniciativa debes buscar el enlace y donar –desde cualquier monto– en nuestra página web o en la información bancaria que encontrarás en nuestras redes sociales”, dijo Tamayo.