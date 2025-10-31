Así sería el increíble carro de alta gama que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años

Una de las fotografías que se volvió viral recientemente en redes sociales lleva un mensaje breve y directo: “First car”. Junto a la frase, el joven protagonista: Cristiano Ronaldo Junior, de 15 años, posando al lado de un impresionante Lamborghini Urus S blanco.
Aunque el vehículo desató una gran cantidad de comentarios, el hijo del astro portugués del Al Nassr deberá esperar un poco más de tiempo para tomar el volante. Sin embargo, el aparente regalo que le dio su padre ha generado todo tipo de reacciones en redes.