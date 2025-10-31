x

Así sería el increíble carro de alta gama que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años

Este regalo, que ha generado reacciones en redes sociales, sería el primer carro de Cristiano Junior, luego de debutar recientemente con la Selección sub 16 de Portugal. ¿Usted se acuerda de cuál fue su primer auto?

  • El hijo del astro portugués, Cristiano Ronaldo Junior, debutó recientemente con la Selección sub 16 de Portugal, siendo acompañado y entrenado por su padre. FOTO: Tomada de redes sociales @cristiano
  • Cristiano Junior junto al que sería su primer carro, el Lamborghini Urus S blanco. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristianojrx7
  • Lamborghini Urus S de color azul. FOTO: Lamborghini
  • Cristiano Ronaldo Junior con la camiseta del Al-Nassr y la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristianojrx7
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Digital - Alcance

hace 19 minutos
Una de las fotografías que se volvió viral recientemente en redes sociales lleva un mensaje breve y directo: “First car”. Junto a la frase, el joven protagonista: Cristiano Ronaldo Junior, de 15 años, posando al lado de un impresionante Lamborghini Urus S blanco.

Aunque el vehículo desató una gran cantidad de comentarios, el hijo del astro portugués del Al Nassr deberá esperar un poco más de tiempo para tomar el volante. Sin embargo, el aparente regalo que le dio su padre ha generado todo tipo de reacciones en redes.

Cristiano Junior junto al que sería su primer carro, el Lamborghini Urus S blanco. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristianojrx7
El joven, quien ya es parte de las selecciones juveniles de Portugal y que debutó este jueves 30 de octubre con la sub 16, compartió las imágenes que rápidamente se viralizaron. Pese a que medios como Marca y Sport asociaron a una cuenta oficial, la biografía del perfil que las publicó (@Cristianojrx7) aclaró ser solo una “cuenta de fan” pero con contenido “real”.

También hay otra imagen del joven con una chica que dice “Friend”. De esta manera, según medios internacionales, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo no cuenta aún con redes sociales oficiales, pero las fotos y el mensaje de “primer carro” sí serían completamente reales.

Un superdeportivo de alta potencia: los detalles técnicos

El modelo que aparece en la imagen es un Lamborghini Urus S, un vehículo que destaca en el segmento de los SUV de ultralujo por su potencia y rendimiento. El catálogo de la marca lo describió con ambición en su página web.

“El Lamborghini Urus es el primer vehículo utilitario superdeportivo en todo el mundo que fusiona el alma de un vehículo superdeportivo con la funcionalidad práctica de un SUV”, detallaron.

Las especificaciones técnicas de este imponente vehículo, según la página oficial de la marca, son contundentes:

Lamborghini Urus S de color azul. FOTO: Lamborghini
Motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza.

Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,5 segundos.

Velocidad máxima de 305 km/h.

La casa italiana destacó que el Urus es “todo un ejemplo de rendimiento que combina diversión en la conducción y asombrosas capacidades del vehículo. El diseño, las prestaciones, las dinámicas de conducción y una emoción desenfrenada se funden de manera fluida en la realización visionaria del auténtico ADN del Lamborghini que revolucionó todo un segmento”.

La colección familiar y el precio

El Lamborghini Urus S está valorado en aproximadamente 265 mil euros (cerca de 1.190 millones de pesos colombianos), cifra que puede variar sustancialmente según los accesorios y personalizaciones elegidas por el comprador.

Medios internacionales detallaron que, por los detalles visibles en la fotografía, el modelo no corresponde a la versión más reciente del Urus, la cual fue rediseñada por la marca en abril de 2024.

Esto llevó al diario catalán Sport a especular con que el deportivo podría provenir de la vasta colección de Cristiano Ronaldo, que incluye vehículos de marcas como Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, McLaren y la propia Lamborghini.

Cristiano Ronaldo Junior con la camiseta del Al-Nassr y la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristianojrx7
La realidad en Arabia Saudí, ¿podría Cristiano Jr. manejar el auto?

Independientemente de la titularidad del vehículo, Cristiano Ronaldo Jr. no podrá conducirlo legalmente en el país donde reside su familia. En Arabia Saudí, la edad mínima para obtener una licencia de conducción es la mayoría de edad, que son los 18 años.

Sin embargo, de acuerdo con la ley de ese país, existe la opción de un permiso especial a partir de los 17 años, pero este exige que el menor esté siempre acompañado y supervisado por un adulto.

