Así suena El rey de La Habana, el nuevo lanzamiento del artista Wampi

El Rey de La Habana es el nuevo lanzamiento de Wampi, un artista que continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la música latina. Este álbum presenta una mezcla de sonidos callejeros propios de la cultura cubana, fusionados con ritmos globales y colaboraciones de talla internacional. Los fanáticos ya disfrutan de esta producción, disponible a través de Virgin Music Group.
El disco reúne una lista con 13 canciones y grandes colaboradores como la legendaria orquesta Los Van Van; el ícono del funk afrocubano Cimafunk; el cartagenero Jhosy, figura clave del afro-pop latino; el multipremiado productor dominicano Maffio; las talentosas hermanas franco-venezolano-cubanas Ibeyi; el ídolo pop cubano Leoni Torres; y dos pioneros del movimiento de reparto en Cuba, Adonis MC y Harryson.