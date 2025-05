Más de 40 candidatos, pero pocos favoritos: así se calientan las elecciones

Pululan en todos los frentes. Los hay de un sinfín de colores, de diferentes corrientes y espectros políticos, incluso, outsiders. Con y sin experiencia en lo público, otros sin trasegar electoral. Algunos católicos, otros abiertamente ateos. La baraja no solo abarca hombres y mujeres, también hay cabida para la diversidad. Son tantos, que es difícil contarlos o agruparlos. No hay modo de apelar al célebre “al agua patos” –popular en tiempos de campaña–, pues el estanque parece no aguantar uno más.