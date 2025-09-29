Disputada la fecha 13, así va la tabla de posiciones con DIM y Nacional entre los ocho mejores

La fecha 13 fue bastante favorable para los equipos antioqueños, ya que todos sumaron puntos valiosos para sus aspiraciones de ingresar, o mantenerse entre los ocho clasificados.
DIM, Atlético Nacional y Águilas Doradas ganaron en sus respectivos duelos ante Tolima, Millonarios y Deportivo Cali, además, Envigado logró un importante empate como visitante ante América, en el Pascual Guerrero de Cali.
La racha de buenos resultados la inició el DIM en su remontada ante el Deportes Tolima 2-3 con tantos de Ménder García (49’) y el doblete de Léider Berrío a los 45+9 de penal y a los 63.