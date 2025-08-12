“Nunca respondieron de fondo”: Gobernación de Antioquia evalúa acciones legales tras pedido de asistencia militar

La Gobernación de Antioquia está evaluando acciones legales para que el Gobierno Nacional entregue una respuesta de fondo al pedido de asistencia militar con el que desde hace más de tres meses se busca un aumento en la presencia de la Fuerza Pública en las subregiones más afectadas por el recrudecimiento de la violencia.
Lea también: Gobierno Petro tiene al Ejército en Antioquia sin gasolina, chalecos antibalas y botas
El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien en diálogo con EL COLOMBIANO insistió en su preocupación por la situación de seguridad en el departamento.
Además de reiterar en su llamado para que se tomen acciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, el mandatario seccional señaló que son precisamente esos grupos los responsables de 7 de cada 10 homicidios que se están perpetrando en Antioquia, la mayor parte concentrados en la zona rural.