Medellín será sede del Congreso Anual de Derecho de la Competencia y el Consumo: aquí los detalles

La Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia realizará este 20 y 21 de noviembre el IX Congreso Anual de Derecho de la Competencia y el Consumo. El evento tendrá nuevamente como sede Medellín y se organizará en el Marriott Hotel.
Este espacio reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar los principales retos del país en materia de libre competencia, innovación, mercados digitales y regulación sectorial.
La Asociación en cabeza de Felipe Serrano abordará discusiones sobre consumo, competencia en el sector salud, desafíos de los equipos legales in-house, impacto de Bre-B, manejo de información en procesos de M&A, y preguntas centrales como: ¿En qué medida la mayor competencia puede favorecer la innovación, la reducción de precios y la mejora en calidad de bienes y servicios? y ¿qué tensiones genera para los actores establecidos?
En palabras de los organizadores del evento, “la competencia impulsa el progreso, pero también genera tensiones y exige capacidad de adaptación”.