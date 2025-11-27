Gremio responde a MinSalud por cierre de servicios: “son desenlaces involuntarios”

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) respondió al Ministerio de Salud por el comunicado de prensa en el que negó la crisis del sistema y que los cierres de servicios en el país se debe a una conspiración del sector privado. El gremio señaló que se trata de “desenlaces de fuerza mayor” que se han dado sin importar si los prestadores son privados o públicos. Le puede interesar: Crisis de salud: en primer semestre de 2025 cerraron 6.084 servicios, según informe. En una carta enviada al ministro Guillermo Jaramillo, la Asociación recordó que ha transmitido el “sentir y preocupación por las dificultades que enfrentan para prestar debidamente los servicios de salud a la población”.

La misiva —firmada por el director general de la Achc, Juan Carlos Giraldo— fue enfático en que las “expresiones que circunscriben el cierre de servicios a razones e intereses meramente lucrativos, no hacen justicia a toda la dedicación de este sector prestador para enfrentar los factores críticos por usted bien conocidos”. Esto lo afirmó en referencia a que el ministerio sostuvo que las instituciones privadas “están cerrando (...) porque no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”. “Es evidente que no se puede atender a sabiendas que por la falta de recursos no es posible remunerar un talento humano idóneo, no se pueden reponer unos insumos o tampoco se pueden mantener instalaciones y equipos para ofrecer servicios seguros, completos y de calidad”, señaló la comunicación. Por otro lado, explicó que el cierre de servicios de salud en lo que va del año —6.084, según datos de la Unión de Instituciones prestadoras de servicios de salud (Unips)— no se da “por una decisión voluntaria y netamente privada, sino que corresponde a desenlaces en muchos casos involuntarios o de fuerza mayor y se dan independiente de la naturaleza jurídica del prestador”.

En ese sentido, el gremio reconoció que “la problemática de flujo de recursos no empezó en tiempo reciente”, en referencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que es “más que claro que el deterioro se ha acelerado en los últimos cortes, muy especialmente por varias EPS bajo medida de intervención”. Actualmente, hay ocho aseguradoras intervenidas por la Superintendencia de Salud. “Las IPS se han esforzado por honrar sus obligaciones con el talento humano y con los proveedores, pero la falta de ingresos limita su capacidad y se traduce en un riesgo para la atención”, reconoció la Achc. Sobre esto, la Asociación señaló que esa irregularidad en los pagos le dificulta a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) gestionar y programar las atenciones debidamente a los pacientes. “Las cifras y las evidencias están y las hemos aportado oportunamente a su despacho, así como las ideas con soluciones para evitar la llegada de momentos extremos de contracción o cierre de servicios”, expresaron.