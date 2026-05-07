Militares heridos y vehículos incinerados tras asonada en operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima

Una turba que intimidó y persiguió a los uniformados, así como vehículos incinerados, dejó un operativo contra la minería ilegal en Ataco, Tolima. El Ejército Nacional de Colombia rechazó estos hechos. Imágenes de la acción se compartieron a través de redes sociales, donde se ven a los uniformados buscando resguardo. Según las autoridades, un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de la División de Aviación Asalto Aéreo. La operación, ejecutada por los uniformados, tenía como objetivo primordial neutralizar diversos puntos de extracción ilegal de oro, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento alarmante en la región y que se ha convertido en el combustible financiero de estructuras criminales. El despliegue de las fuerzas del Estado en Santiago Pérez buscaba desmantelar la infraestructura logística de la minería de socavón y a cielo abierto que opera sin licencias ni controles.

Sin embargo, el avance de las tropas fue interrumpido abruptamente por decenas de personas, identificadas por las autoridades como mineros ilegales, quienes rodearon a los uniformados para impedir el cumplimiento de la operación. Dos vehículos oficiales, uno de ellos un camión de la policía, no se salvaron de la acción violenta y fueron incendiados por la turba que superó en número a la de los uniformados.c En medio de los disturbios, se conoció que al menos 13 uniformados fueron heridos. No serían lesiones de gravedad.

¿Cuáles fueron las declaraciones del Ejército?

El Ejército, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que “durante el desarrollo de la operación, algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la @PoliciaColombia, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”.

Inmediatamente, la institución rechazó estos actos violentos y aseguró que estas acciones “atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”.

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