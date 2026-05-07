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Militares heridos y vehículos incinerados tras asonada en operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima

Los hechos se habrían desencadenado tras un operativo adelantado por las autoridades, que fue respondido violentamente por mineros de la zona.

  • Imágenes de lo sucedido se difundieron a través de redes sociales. Foto: Captura de video
    Imágenes de lo sucedido se difundieron a través de redes sociales. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 13 minutos
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Una turba que intimidó y persiguió a los uniformados, así como vehículos incinerados, dejó un operativo contra la minería ilegal en Ataco, Tolima. El Ejército Nacional de Colombia rechazó estos hechos. Imágenes de la acción se compartieron a través de redes sociales, donde se ven a los uniformados buscando resguardo.

Según las autoridades, un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de la División de Aviación Asalto Aéreo.

La operación, ejecutada por los uniformados, tenía como objetivo primordial neutralizar diversos puntos de extracción ilegal de oro, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento alarmante en la región y que se ha convertido en el combustible financiero de estructuras criminales.

El despliegue de las fuerzas del Estado en Santiago Pérez buscaba desmantelar la infraestructura logística de la minería de socavón y a cielo abierto que opera sin licencias ni controles.

Sin embargo, el avance de las tropas fue interrumpido abruptamente por decenas de personas, identificadas por las autoridades como mineros ilegales, quienes rodearon a los uniformados para impedir el cumplimiento de la operación.

Dos vehículos oficiales, uno de ellos un camión de la policía, no se salvaron de la acción violenta y fueron incendiados por la turba que superó en número a la de los uniformados.c

En medio de los disturbios, se conoció que al menos 13 uniformados fueron heridos. No serían lesiones de gravedad.

¿Cuáles fueron las declaraciones del Ejército?

El Ejército, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que “durante el desarrollo de la operación, algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la @PoliciaColombia, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”.

Inmediatamente, la institución rechazó estos actos violentos y aseguró que estas acciones “atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”.

Ejército dice que salida de oficiales es proceso planificado y no una “barrida”

Estas acciones ocurrieron en medio de los cuestionamientos que se han dado por las salidas “masivas” de uniformados de la institución.

No obstante, el Ejército aseguró este miércoles que las salidas masivas de personal de esa institución no son reales, sino que hacen parte de las “afirmaciones imprecisas” que desconocen la dinámica propia de esa institución, cuya estructura es piramidal, tiene tiempos de servicio y está en constante renovación.

“El Ejército Nacional es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, precisó el Ejército en un mensaje oficial.

Sostuvo que los retiros de sus miembros en todas las líneas de mando “no son arbitrarios ni repentinos”, sino que obedecen a normas vigentes y son el resultado de procesos de evaluación internos que se desarrollan bajo un sistema que obedece al “debido proceso, la transparencia y la equidad”.

Lea también: Remezón en el Ejército: denuncian presuntas irregularidades en salida de 49 oficiales

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